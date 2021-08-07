Месси предложили контракт на миллиард евро

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Месси предложили контракт на миллиард евро

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывшего капитана "Барселоны" Лионеля Месси зовут на Ближний Восток, пишет 101 Great Goals. 

По информации источника, "Аль-Садд" готов заключить с футболистом трёхлетний контракт на общую сумму 1 миллиард евро.

Если звёздный нападающий согласится на переход, то будет играть в катарской команде под руководством Хави.

Напомним, что 34-летний Месси уже более месяца является свободным агентом. "Барса" объявила об его уходе в четверг вечером.

Фаворитом в гонке за аргентинцем считается ПСЖ, который предлагает ему 50 миллионов евро в год.

Не пропустите: Брат владельца ПСЖ подтвердил завершение переговоров с Месси. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

А говорят, что он никому не нужен... Гелевый вон и бесплатно никому не нужен... Хе-хе-хе...

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