Месси предпочитает Гризманну своего соотечественника

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил руководству клуба свою позицию по возможному приобретению форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец сообщил, что предпочитает подписанию игрока "матрасников" покупку Пауло Дибалы из туринского "Ювентуса". По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", его соотечественник будет более полезным приобретением для "сине-гранатовых".

Напомним, Вальверде похвалил Месси. | soccernews.ru