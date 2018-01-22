Месси предпочитает Гризманну своего соотечественника

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Месси предпочитает Гризманну своего соотечественникаВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил руководству клуба свою позицию по возможному приобретению форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец сообщил, что предпочитает подписанию игрока "матрасников" покупку Пауло Дибалы из туринского "Ювентуса". По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", его соотечественник будет более полезным приобретением для "сине-гранатовых".

Напомним, Вальверде похвалил Месси. | soccernews.ru

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