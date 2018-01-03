Месси предпочитает подписанию Гризманна покупку звезды из АПЛ

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Месси предпочитает подписанию Гризманна покупку звезды из АПЛВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси предпочитает подписанию форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна другого игрока.

Так, по мнению 30-летнего аргентинца, более подходящим для его команды был бы трансфер не француза, а вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, который также входит в сферу интересов главного конкурента "сине-гранатовых" - мадридского "Реала".

Напомним, Роберто Карлос сравнил Роналду и Месси. | soccernews.ru

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