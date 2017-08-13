Месси предпочитает покупке Паулиньо другого хавбека

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси предпочитает покупке полузащитника китайского "Гуанчжоу Эверганд" Паулиньо хавбека французской "Ниццы" Жан-Мишель Сери.

Как информирует испанская пресса, аргентинец получил хорошие рекомендации по 26-летнему игроку "орлят" от своего одноклубника Самуэля Умтити, который пересекался с ивуарийцем во французской Лиге 1 во время выступления за "Лион". Перспективы же бразильца в "Барсе" ввиду его двухлетнего пребывания в Китае видятся для Месси туманными.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет первый матч за Суперкубок Испании против "Реала". | soccernews.ru