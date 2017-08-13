Месси предпочитает покупке Паулиньо другого хавбека

Теги барселоналионель мессижан-мишель серипаулиньо

Месси предпочитает покупке Паулиньо другого хавбекаВедущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси предпочитает покупке полузащитника китайского "Гуанчжоу Эверганд" Паулиньо хавбека французской "Ниццы" Жан-Мишель Сери.

Как информирует испанская пресса, аргентинец получил хорошие рекомендации по 26-летнему игроку "орлят" от своего одноклубника Самуэля Умтити, который пересекался с ивуарийцем во французской Лиге 1 во время выступления за "Лион". Перспективы же бразильца в "Барсе" ввиду его двухлетнего пребывания в Китае видятся для Месси туманными.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет первый матч за Суперкубок Испании против "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов