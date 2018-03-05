Месси предпочитает трансферу Гризманна покупку игрока "Баварии"

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Месси предпочитает трансферу Гризманна покупку игрока "Баварии"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси предпочитает трансферу форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна покупку защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы.

Как информирует испанская пресса, о своем желании 30-летний нападающий уже уведомил руководство своего клуба. По мнению аргентинца, "сине-гранатовые" нуждаются больше в универсале, который может закрыть любую позицию в обороне и опорного хавбека, нежели еще в одном игроке группы атаки.

Напомним, Месси назвал Вальверде свои предпочтения по формированию состава на матч с "Челси". | soccernews.ru

комментарии
kruton9000

Согласен, хороший защ сейчас нужнее еще одного напа.

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Зенден

Полностью согласен с Лионелем.

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