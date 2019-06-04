Месси предпочитает трансферу Гризманна возвращение Неймара
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступает против покупки нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
По сведениям RMC Sport, аргентинец дал понять руководству клуба, что трансферу Гризманна он предпочитает возвращение Неймара из ПСЖ.
Напомним, что Неймара выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ.
Гризманн ранее заявил, что покинет "Атлетико" предстоящим летом. На француза также претендует ПСЖ.
Читайте также: Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 июня
-
Зидан потерял интерес к Эриксену
-
"Манчестер Сити" повесил ценник на Сане
-
"Ювентус" приступил к переговорам по трансферу Погба
-
1
УЕФА представил обновленный рейтинг клубов
-
Месси предпочитает трансферу Гризманна возвращение Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Лестера"
-
Платини считает, что "Барселоне" не хватило Пуйоля в матче с "Ливерпулем"
-
Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии
-
Легенда "Ювентуса" Кабрини сделал выбор между Роналду и Месси
-
Куман: "Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"
-
"Спартак" выделил 7 миллионов евро на покупку атакующего полузащитника
-
1
Васкес собирается покинуть "Реал"
-
"Ливерпуль" нацелился на Крузе
-
"Реал" пытается сбить цену на Азара
-
"Барселона" определилась с будущим Семеду
-
Газинский покинул расположение сборной России
-
ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо
-
"Краснодар" - лидер России по затраченным средствам на развитие молодежи
-
1
Между Озилом и Эмери произошел конфликт во время финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32