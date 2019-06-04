Месси предпочитает трансферу Гризманна возвращение Неймара

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступает против покупки нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

По сведениям RMC Sport, аргентинец дал понять руководству клуба, что трансферу Гризманна он предпочитает возвращение Неймара из ПСЖ.

Напомним, что Неймара выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ.

Гризманн ранее заявил, что покинет "Атлетико" предстоящим летом. На француза также претендует ПСЖ.

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