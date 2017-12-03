Месси представил бутсы, в которых сыграет на Чемпионате Мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси представил бутсы, в которых он сыграет на Чемпионате Мира 2018-го года в России.

Модель " Nemeziz " была разработана компанией "Adidas", с которой у 30-летнего нападающего подписан многомиллионный спонсорский контракт.

Напомним, Пуйоль считает, что Месси может стать чемпионом мира. | soccernews.ru