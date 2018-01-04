Месси предъявил претензии Вальверде

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси предъявил претензии главному тренеру своей команды Эрнесто Вальверде.

В частности, как информирует испанская пресса, 30-летний форвард остался недоволен тем, что первый матч 1/8 финала кубка страны против виговской "Сельты" вместе с ним пропустят Луис Суарес и Андрес Иньеста. Аргентинец заявил своему наставнику, что такой его шаг является рискованным, так как галисийский клуб славится своей неуступчивостью. Однако Вальверде попросил Месси довериться принятому им решению.

Напомним, матч "Сельта" - "Барселона" состоится сегодня. | soccernews.ru