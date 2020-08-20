Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом

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Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом

В ближайшее время состоится встреча между новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом и капитаном каталонской команды Лионелем Месси.

Чтобы лично пообщаться с голландским наставником, 33-летний нападающий прервал свой отпуск в Ла Серданье, пишет Sport.es.

По информации источника, сторонами будет обсуждаться будущее звёздного аргентинца на "Камп Ноу".

Месси всерьёз задумался об уходе из "Барсы" после позорного поражения от "Баварии" (2:8) в Лиге Чемпионов, а Куман надеется его переубедить, представив игроку свой проект развития клуба.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Почему все с ним нянчаться как с дитём каким-то?Аааа,ну да , как я мог забыть ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У Месси нет шансов.

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