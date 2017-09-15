Месси превратился в аниме-котика

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выложил шуточное видео в своем Instagram.

Форвард вместе с женой Антонеллой Рокуццо поигрался с приложением замены лиц и превратился в аниме-котика.

Видео: Перевоплощение звездного игрока.

Aburridos extrañando a los nenes Публикация от Leo Messi (@leomessi) Сен 15 2017 в 3:10 PDT

Не пропустите: Месси посоветовал Алькасеру покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru