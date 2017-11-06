Месси презентовал форму сборной Аргентины на ЧМ-2018

Теги аргентиналионель месси

Месси презентовал форму сборной Аргентины на ЧМ-2018

Немецкая компания "Adidas" представила форму сборной Аргентины на Чемпионат Мира 2018 года.

Экипировку "альбиселесте" презентовал ведущий форвард и капитан национальной команды Лионель Месси.

"Форма сборной Аргентины создана в честь 125-летнего юбилея Ассоциации футбола Аргентины. Футболка в знаковую бело-голубую полоску украшена вышитой эмблемой на груди - лавровые ветви, один из основных элементов герба страны, огибающие логотип АФА. Над эмблемой располагаются две золотые звезды в честь двух побед на Чемпионатах Мира. Футболка также украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, символизирующего важную веху в футбольной истории Аргентины" - говорится в пресс-релизе Adidas.

Не пропустите: Adidas представил форму сборной Германии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс 30 63
2 Ривер Плейт 30 56
3 Эстудиантес 30 56
4 Расинг Клуб 30 55
5 Банфилд 30 54
6 Индепендьенте 30 53
7 Сан Лоренцо 30 53
8 Ланус 30 50
9 Ньюэллз Олд Бойз 30 49
10 Дефенса и Хустисия 30 49
11 Колон 30 49
12 Росарио Сентраль 30 44
13 Химнасия Ла-Плата 30 43
14 Годой Крус 30 43
15 Тальерес де Кордоба 30 42
16 Олимпо 30 38
17 Атлетико Рафаэла 30 37
18 Темперлей 30 37
19 Велес Сарсфилд 30 37
20 Патронато Парана 30 34
21 Атлетико Тукуман 30 33
22 Сан-Мартин Сан-Хуан 30 33
23 Унион Санта-Фе 30 32
24 Тигре 30 31
25 Уракан 30 29
26 Сармьенто 30 28
27 Арсенал 30 27
28 Бельграно 30 26
29 Кильмес 30 25
30 Альдосиви 30 25
Полная таблица

топ-5 тегов