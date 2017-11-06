Месси презентовал форму сборной Аргентины на ЧМ-2018

Немецкая компания "Adidas" представила форму сборной Аргентины на Чемпионат Мира 2018 года.

Экипировку "альбиселесте" презентовал ведущий форвард и капитан национальной команды Лионель Месси.

"Форма сборной Аргентины создана в честь 125-летнего юбилея Ассоциации футбола Аргентины. Футболка в знаковую бело-голубую полоску украшена вышитой эмблемой на груди - лавровые ветви, один из основных элементов герба страны, огибающие логотип АФА. Над эмблемой располагаются две золотые звезды в честь двух побед на Чемпионатах Мира. Футболка также украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, символизирующего важную веху в футбольной истории Аргентины" - говорится в пресс-релизе Adidas.

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