Месси приблизился к Роналду по числу голов в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился дублем в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (3:2).
Таким образом, на счету 34-летнего аргентинца стало 123 гола в главном клубном турнире Европы в 152 матчах. Он забивает в среднем 0,81 гола за игру.
Лидером по-прежнему остается португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который забил 135 голов в 178 матчах (0,76 гола за игру).
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