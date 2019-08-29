Месси прибыл в Монако, где будут вручать приз лучшему игроку Лиги Чемпионов



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси на вертолете прилетел в Монако, где состоится вручение награды лучшему игроку Лиги Чемпионов сезона-2018/19.

На награду, кроме Месси, претендуют португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах.

Не пропустите: СМИ: "Барселона" согласовала трансфер Неймара. | http://soccernews.ru