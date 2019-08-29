Месси прибыл в Монако, где будут вручать приз лучшему игроку Лиги Чемпионов

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Месси прибыл в Монако, где будут вручать приз лучшему игроку Лиги Чемпионов
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси на вертолете прилетел в Монако, где состоится вручение награды лучшему игроку Лиги Чемпионов сезона-2018/19.

На награду, кроме Месси, претендуют португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Роналду вообще непонятно, каким боком здесь.

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Mutaloff
Mutaloff

Попугай,уже слышали,Месси получит награду,вот и все.

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jugulator
Пьянь

Какой еще попугай?

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Mutaloff
Mutaloff

Да уже трындел ты разок.

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jugulator
Пьянь

Ты за словами следи, мухомор.

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