Месси придумал, как обезопасить себя от коронавируса

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Месси придумал, как обезопасить себя от коронавируса

Капитан "Барселоны" Лионель Месси купил в свой дом специальные антикоронавирусные матрасы.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец и члены его семьи спят на матрасах с нанесёнными наночастицами, уничтожающими любой вирус в течение четырёх часов.

Согласно оценкам экспертов, такие матрасы защищают человека от COVID-19 на 99,84 процента.

В сезоне 2019/20 Месси забил 30 голов и сделал 26 ассистов в 42 матчах.

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