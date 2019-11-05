Месси приехал на матч со "Славией" в интересной кофте с коронами

УЕФА в твиттере опубликовал видео с "Камп Ноу" с форвардом каталонцев Лионелем Месси перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией".

Капитан сине-гранатовых приехал на игру в необычной кофте с коронами.

На толстовке Месси нарисованы короны на грудной клетке и на плечах.

Встреча проходит в данную минуту в Барселоне (первый тайм, 0:0).

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