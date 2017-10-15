Месси пригласил Гризманна в "Барселону"

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Месси пригласил Гризманна в "Барселону"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси пригласил форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перейти в его клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, разговор ведущих игроков своих команд состоялся вчера после их очного матча в рамках Ла Лиги на "Ванда Метрополитано". В частности, по окончанию игры в подтрибунном помещении стадиона "матрасников" аргентинец сообщил французу, что он был бы рад видеть того в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Симеоне похвалил Месси. | soccernews.ru

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