Месси пригласил Гризманна в "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси пригласил форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перейти в его клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, разговор ведущих игроков своих команд состоялся вчера после их очного матча в рамках Ла Лиги на "Ванда Метрополитано". В частности, по окончанию игры в подтрибунном помещении стадиона "матрасников" аргентинец сообщил французу, что он был бы рад видеть того в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Симеоне похвалил Месси. | soccernews.ru