Месси прилетел в Москву

Теги лионель мессиаргентина

Месси прилетел в МосквуНападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Москву, где примет участие в товарищеском матче против команды России.

Встреча России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве.

Затем аргентинцы отправятся в Краснодар, где будут играть с Нигерией. 

Читайте: Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов