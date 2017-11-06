Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Москву, где примет участие в товарищеском матче против команды России.

Встреча России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве.

Затем аргентинцы отправятся в Краснодар, где будут играть с Нигерией.

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