Месси прилетел в Париж

1 Теги лионель мессипсж

Месси прилетел в Париж

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вернулся во Францию, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист вылечился от коронавируса и получил отрицательный результат теста. В ближайшее время форвард приступит к тренировкам в общей группе.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Фигуристка Медведева сделала выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

И шо теперь? Негры в Париже не любят латиносов! Никак...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 января

Главные новости дня: 5 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов