Месси прилетел в Париж
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вернулся во Францию, сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист вылечился от коронавируса и получил отрицательный результат теста. В ближайшее время форвард приступит к тренировкам в общей группе.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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