Месси примет участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что капитан каталонцев Лионель Месси примет участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 13 апреля 31-летний футболист пропустил встречу 32-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (0:0) из-за незначительной травмы скулы.

"Сейчас Месси в полном порядке и хорошей форме для матча во вторник", - сказал Вальверде.

Ответный матч состоится завтра, 16 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

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