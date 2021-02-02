Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принес каталонскому клубу 620 миллионов евро с 2017 года, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, за этот период клуб выплатил футболисту 383,6 млн. Таким образом, чистая прибыль "Барселоны" благодаря Месси составила 235,6 миллионов евро. По данным финансового исследования, аргентинец приносит клубу 30 процентов от суммы общего дохода.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Месси подписал с "Барселоной" контракт на общую сумму в 555 миллионов евро. Форвард остался крайне недоволен обнародованием условий контракта и задумался об уходе из клуба.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
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|Севилья
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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