Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"

2 Теги псжрб лейпциг

Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 3:2.

Победу французскому клубу принесли дубль Лионеля Месси и гол Килиана Мбаппе. В составе гостей отличились Андре Силва и Норди Мукиеле.

ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 3:2 (1:1)
Голы: Мбаппе, 9 - 1:0, Андре Силва, 28 - 1:1, Мукиеле, 57 - 1:2, Месси, 67 - 2:2, Месси, 74 (с пенальти) - 3:2

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Данилу Перейра, 61), Верратти, Дракслер, Месси, Мбаппе.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 70), Симакан, Анхелиньо, Лаймер, Адамс, Айдара (Мориба, 62), Нкунку, Андре Силва.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А,пенальти,извините.Я вынужден сказать : победу обеспечил Пенальтесси.Хе-хе...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже умственно недоразвитый второгодник! ))))))

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