Месси принес ПСЖ победу в тяжелейшем матче с "Нантом"

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Месси принес ПСЖ победу в тяжелейшем матче с "Нантом"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 3:1.

В начале встречи счет открыл Килиан Мбаппе, но в середине второго тайма парижане остались вдесятером из-за удаления Кейлора Наваса. На 76-й минуте счет сравнял Рандаль Коло-Муани. Впрочем, через несколько минут ПСЖ вышел вперед. Деннис Аппиа неудачно прервал передачу Лионеля Месси и отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи Месси установил окончательный счет.

ПСЖ, набрав 37 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. "Нант" с 18 очками остался на 11-й позиции.

ПСЖ – "Нант" - 3:1 (1:0)
Голы: Мбаппе, 2 - 1:0, Коло-Муани, 76 - 1:1, Аппиа, 81 (автогол) - 2:1, Месси, 87 - 3:1

ПСЖ: Навас, Хакими, Керер, Диалло, Бернат, Гуйе, Верратти (Вейналдум, 75), Паредес (Данилу Перейра, 89), Месси, Неймар (Рико, 68), Мбаппе.

"Нант": Лафон, Коршья (Аппиа, 42), Кастеллетто, Жиротто, Фабио (Мерлен, 58), Чиривелья, Блас, Мутуссами (Сипрьен, 77), Кулибали (Букари, 58), Коко (Жеббель, 77), Коло-Муани.

Удаление: Навас (65).

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