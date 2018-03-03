Месси принесли извинения за заявление президента авиакомпании об отмене строительства терминала

Пресс-служба авиакомпании Vueling Airlines принесла извинения форварду "Барселоны" Лионелю Месси за скандальное заявление своего президента Хавьера Санчеса Прието.

Напомним, что Прието сказал, что в аэропорту Барселоны не будет строиться новый терминал, поскольку над домом аргентинца нельзя летать самолётам.

"Мы никогда не хотели вступать в какой-либо спор с футболистом. Можем свидетельствовать, что Месси не создавал нам никаких проблем в работе" - цитирует заявление пресс-службы Marca. | http://soccernews.ru