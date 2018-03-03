Месси принесли извинения за заявление президента авиакомпании об отмене строительства терминала

Теги барселоналионель месси

Месси принесли извинения за заявление президента авиакомпании об отмене строительства терминала

Пресс-служба авиакомпании Vueling Airlines принесла извинения форварду "Барселоны" Лионелю Месси за скандальное заявление своего президента Хавьера Санчеса Прието.

Напомним, что Прието сказал, что в аэропорту Барселоны не будет строиться новый терминал, поскольку над домом аргентинца нельзя летать самолётам

"Мы никогда не хотели вступать в какой-либо спор с футболистом. Можем свидетельствовать, что Месси не создавал нам никаких проблем в работе" - цитирует заявление пресс-службы Marca. | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

Чет я в этих словах ни капли извинения не увидел.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 26 66
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 26 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Леганес 27 33
13 Атлетик Бильбао 27 32
14 Эспаньол 26 31
15 Алавес 26 31
16 Реал Сосьедад 26 30
17 Леванте 26 20
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов