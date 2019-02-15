Месси принял решение об инвестициях в неожиданный проект

Защитник "Барселоны" Жерар Пике, являющийся совладельцем компании Kosmos, которая занимается реорганизацией теннисного турнира Кубок Дэвиса, рассказал, что в проекте также участвует нападающий каталонского клуба Лионель Месси​.

"Месси является партнером компании Kosmos, ему нравится теннис. Мы знакомы с Лео уже 18 лет и я всегда обсуждаю с ним свои планы. Месси захотел принять участие в проекте обновленного Кубка Дэвиса", - приводит слова Пике tennis365.com.

В новом формате турнира планируется квалификационный раунд для 24 сборных. Победители выйдут в финальный турнир, в котором также примут участие четыре полуфиналиста прошлого сезона.

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