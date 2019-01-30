Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины

3 Теги аргентинабарселоналионель месси

Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время вернется в сборную Аргентины, сообщает Ole.

По сведениям издания, футболист уже согласовал свое возвращение с главным тренером команды Лионелем Скалони.

Месси вернется в команду в товарищеском матче со сборной Венесуэлы. Встреча пройдет 22 марта в Мадриде.

Напомним, что 31-летний Месси в последний раз играл за сборную Аргентины в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с командой Франции (3:4).

Месси является лучшим бомбардиром в истории аргентинской национальной команды, забив 65 голов в 128 матчах.

Не пропустите: Вальверде принял решение по участию Месси в матче Кубка Испании с "Севильей". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Джуга
Джуга

Бедная Аргентина...

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да пока все норм) Видел кого он себе в соперники выбрал? Сейчас вернется, отгрузит трешку в товарнике и все, Мессия вернулся. До первого серьезного матча.

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jugulator
Пьянь

Надо было ждать, когда летом начнется Кубок Южной Америки, чтобы вернуться? Какая тупая у тебя логика. Хотя, впрочем, с кем я говорю-то.

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