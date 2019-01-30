Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время вернется в сборную Аргентины, сообщает Ole.
По сведениям издания, футболист уже согласовал свое возвращение с главным тренером команды Лионелем Скалони.
Месси вернется в команду в товарищеском матче со сборной Венесуэлы. Встреча пройдет 22 марта в Мадриде.
Напомним, что 31-летний Месси в последний раз играл за сборную Аргентины в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с командой Франции (3:4).
Месси является лучшим бомбардиром в истории аргентинской национальной команды, забив 65 голов в 128 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12