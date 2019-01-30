Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время вернется в сборную Аргентины, сообщает Ole.

По сведениям издания, футболист уже согласовал свое возвращение с главным тренером команды Лионелем Скалони.

Месси вернется в команду в товарищеском матче со сборной Венесуэлы. Встреча пройдет 22 марта в Мадриде.

Напомним, что 31-летний Месси в последний раз играл за сборную Аргентины в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с командой Франции (3:4).

Месси является лучшим бомбардиром в истории аргентинской национальной команды, забив 65 голов в 128 матчах.

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