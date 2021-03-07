Месси пришел вместе с сыном на выборы президента "Барселоны" (видео)

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Месси пришел вместе с сыном на выборы президента "Барселоны" (видео)

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в выборах президента каталонского клуба.

Месси пришел на избирательный участок вместе со своим сыном. Более 20 тысяч избирателей уже проголосовали по почте.

Напомним, что фаворитами в борьбе за должность президента являются Жоан Лапорта и Виктор Фонт.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси может побить четыре рекорда в этом году. | http://soccernews.ru
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