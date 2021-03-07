Месси пришел вместе с сыном на выборы президента "Барселоны" (видео)
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в выборах президента каталонского клуба.
Месси пришел на избирательный участок вместе со своим сыном. Более 20 тысяч избирателей уже проголосовали по почте.
El capitán del primer equipo, Leo Messi, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou pic.twitter.com/YbjmHWSPTT— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021
Напомним, что фаворитами в борьбе за должность президента являются Жоан Лапорта и Виктор Фонт.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|35
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Гранада
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|Бетис
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|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14