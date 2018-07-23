Месси пришлось сбежать от фанатов на лодке

1 Теги барселоналионель месси

Месси пришлось сбежать от фанатов на лодке
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отдыхал на одном из острове Средиземном море, где его и опознали болельщики.

В итоге, футболисту пришлось убегать от фанатов на лодке.

Напомним, что на ЧМ-2018 31-летний Месси провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола. | http://soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Нырядлу

а что он мог делать, если не убежать? ...ведь придуркам закон не писан

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