Месси пришлось сбежать от фанатов на лодке



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отдыхал на одном из острове Средиземном море, где его и опознали болельщики.

В итоге, футболисту пришлось убегать от фанатов на лодке.

Напомним, что на ЧМ-2018 31-летний Месси провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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