Месси присоединился к челенджу с туалетной бумагой

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в челендже "Оставайся дома", почеканив туалетную бумагу.

"Принимаю вызов от Хави и передаю его Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро", - написал Месси в сториз своего Instagram.

⚽ #10toqueschallenge



Messi se apunta al reto más viral



y demuestra que va sobrado:



¡2️⃣0️⃣ toques!



https://t.co/kWuXECmZ7C pic.twitter.com/beyPlssWJO — Diario SPORT (@sport) March 19, 2020

Напомним, что многие известные спортсмены чеканят рулоны туалетной бумаги, так как вынуждены оставаться в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Украинский футболист попал в лицо своей девушке, набивая туалетную бумагу. | http://soccernews.ru