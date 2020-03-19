Месси присоединился к челенджу с туалетной бумагой
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в челендже "Оставайся дома", почеканив туалетную бумагу.
"Принимаю вызов от Хави и передаю его Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро", - написал Месси в сториз своего Instagram.
⚽ #10toqueschallenge— Diario SPORT (@sport) March 19, 2020
Messi se apunta al reto más viral
y demuestra que va sobrado:
¡2️⃣0️⃣ toques!
https://t.co/kWuXECmZ7C pic.twitter.com/beyPlssWJO
Напомним, что многие известные спортсмены чеканят рулоны туалетной бумаги, так как вынуждены оставаться в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
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