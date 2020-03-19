Месси присоединился к челенджу с туалетной бумагой

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Месси присоединился к челенджу с туалетной бумагой

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в челендже "Оставайся дома", почеканив туалетную бумагу.

"Принимаю вызов от Хави и передаю его Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро", - написал Месси в сториз своего Instagram.

Напомним, что многие известные спортсмены чеканят рулоны туалетной бумаги, так как вынуждены оставаться в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Пока португальское заднеприводное плоскостопие, шавка и просто балласт - Роналду, обдумывает на Мадейре как выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Месси делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный португальский лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», не бойсь, уже обдумывает, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Фиорентиной) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и эпидемия - подождут. Но если, что - Сарри на выход, как это было с Аллегри! Виноваты все во круг, но не я! Все это Кристиано Картон педик Роналду! Forza Juve!

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