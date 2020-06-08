Месси приступил к полноценным тренировкам с "Барселоной"

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Месси приступил к полноценным тренировкам с "Барселоной"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси снова тренируется в общей группе команды.

На прошлой неделе звёздный аргентинец восстанавливался после повреждения квадрицепса, но теперь он полностью здоров.

Таким образом, Месси сможет сыграть с "Мальоркой" в матче, который состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

32-летний нападающий в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

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Комментарии

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lesnovsky

Учись, пеналду!!!.. Это тебе не нырки тренировать....

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Покер от "лучшего футболиста мира" Мальорке не за горами ... Хе-хе ...

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lesnovsky

Лучше Мальорке, чем Люксембургу, Литве и прочим чемпионам СДЮШОР.... Хе-хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ай,как Гномыц улыбаица держа розавый дылдо ...Хе-хе ...

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