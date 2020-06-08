Месси приступил к полноценным тренировкам с "Барселоной"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси снова тренируется в общей группе команды.

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! pic.twitter.com/ZOaq85fpCC — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) June 8, 2020

На прошлой неделе звёздный аргентинец восстанавливался после повреждения квадрицепса, но теперь он полностью здоров.

Таким образом, Месси сможет сыграть с "Мальоркой" в матче, который состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

32-летний нападающий в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

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