Месси признался, что его пугают матчи без зрителей

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Месси признался, что его пугают матчи без зрителей

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает о матчах без зрителей.

Напомним, сезон Ла Лиги должен быть возобновлен в середине июня.

Матчи без зрителей станут проблемой сразу по нескольким причинам. Индивидуально каждый человек должен самостоятельно представить себе игру без фанатов. Это будет очень странно. Я как-то играл одну такую игру. Это был пугающий опыт. Но лигу можно понять в сложившихся обстоятельствах" - цитирует Месси официальный сайт adidas.

Рестарт чемпионата России был прерван из-за пандемии коронавируса. "Барселона" до приостановки сезона занимала 1 место в турнирной таблице.

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