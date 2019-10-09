Месси признался, что не владеет каталанским языком

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что несмотря на длительное проживание в Каталонии, он так и не освоил местный язык.

"Я никогда не разговаривал на каталанском языке и не умел делать это хорошо. Всегда использовал испанский. А мои дети говорят на каталанском", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Аргентинец живёт в Каталонии с сентября 2000 года. У него трое сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

Месси провёл всю карьеру в "Барселоне", сыграл 692 матча, забил 604 гола и сделал 244 ассиста.

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