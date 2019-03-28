Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"
Болельщики "Барселоны" признали Лионеля Месси автором лучшего гола в истории клуба.
По итогам голосования лучшим стал гол аргентинца в ворота "Хетафе" (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании-2007. В той встрече 19-летний, на тот момент, Месси протащил мяч через половину поля, обыграв четырех соперников и вратаря.
Кроме того, Месси также стал автором второго и третьего лучших голов в истории, соответственно, в финале Кубка Испании-2015 с "Атлетиком" (3:1) и полуфинале Лиги чемпионов-2011 с "Реалом" (2:0). Четвертое место занял гол Серхи Роберто в Лиге чемпионов-2017 с ПСЖ (6:1).
After...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 марта 2019 г.
100 days
64 goals
60 duels
500,000 votes
We are about to find out which is the best goal in Barça history. Thanks Barça Fans for making this possible!
#BarçaBestGoalEver
⬇Thread⬇ pic.twitter.com/YPKJArwOnQ
31-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 674 матча во всех турнирах, в которых забил 591 гол и отдал 238 результативных передач. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, а также четыре раза выиграл Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22