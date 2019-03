Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"

Болельщики "Барселоны" признали Лионеля Месси автором лучшего гола в истории клуба.

По итогам голосования лучшим стал гол аргентинца в ворота "Хетафе" (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании-2007. В той встрече 19-летний, на тот момент, Месси протащил мяч через половину поля, обыграв четырех соперников и вратаря.

Кроме того, Месси также стал автором второго и третьего лучших голов в истории, соответственно, в финале Кубка Испании-2015 с "Атлетиком" (3:1) и полуфинале Лиги чемпионов-2011 с "Реалом" (2:0). Четвертое место занял гол Серхи Роберто в Лиге чемпионов-2017 с ПСЖ (6:1).

