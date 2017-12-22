Месси признан игроком года по версии The Guardian, Роналду и Неймар в первой тройке

Теги лионель мессибарселона

Месси признан игроком года по версии The Guardian, Роналду и Неймар в первой тройке

Британское издание The Guardian опубликовало первую десятку списка из 100 лучших футболистов мира по итогам 2017 года.

Лучшие игроки определялись по результатам голосования, в котором участвовали 169 экспертов из 63 стран.

Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, набравший 6582 очка. Совсем немного уступил ему форвард "Реала" Криштиану Роналду (6540). На третьем месте бразилец Неймар из ПСЖ (5934 голоса). 

Полностью список топ-10 из лучших футболистов выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") 

2. Криштиану Роналду ("Реал") 

3. Неймар (ПСЖ)

4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") 

5. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

6. Лука Модрич ("Реал") 

7. Роберт Левандовски ("Бавария") 

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) 

9. Тони Кроос ("Реал") 

10. Эден Азар ("Челси").

Стоит отметить, что The Guardian называет Месси игроком года уже в четвертый раз (2012, 2013, 2015, 2017).

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комментарии
Конь

Наша газета "Заря на конюшне" также единогласно избрали гнома наилучшайшим. Теперь ждём известий из конюшни мулов.

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Аа

Капец,фаны реала, вас не ебёт что месси плеймейкер?Месси в этом сезоне играя в полузащите забил двушку юве, 4 ейбару.А роналду забил играя только в нападении умудряется не забивать в хе лиге

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Аа

Капец,фаны реала, вас не ебёт что месси плеймейкер?Месси в этом сезоне играя в полузащите забил двушку юве, 4 ейбару.А роналду забил играя только в нападении умудряется не забивать в хе лиге

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РМ

хоть так утешьтесь ФАНАТЫ БАРСЫ, весь мир признал, а вы до сих пор не можете смерится что МЕССИ не дали ЗМ.

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Пьянь

У Месси есть 1 незаслуженный ЗМ в 2010 году. У Роналду таких - 3.

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РМ

Этот спор никогда не закончиься, останимся каждый при своем мнении.

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Пьянь

Хоть где-то еще остались люди, которые разбираются в футболе.

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РМ

если бы решал кто заслужил ЗМ, кому бы дал?

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Пьянь

Если закрыть глаза на то, как Реал брал свои трофеи, то тогда Иско.

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РМ

А ты закрывал глаза когда Барса не заслуженно брала свои трофей и Месси получал ЗМ?

РМ

По мне Рамос больше заслужил.

РМ

По Рамос больше заслужил.

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