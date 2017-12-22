Месси признан игроком года по версии The Guardian, Роналду и Неймар в первой тройке
Британское издание The Guardian опубликовало первую десятку списка из 100 лучших футболистов мира по итогам 2017 года.
Лучшие игроки определялись по результатам голосования, в котором участвовали 169 экспертов из 63 стран.
Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, набравший 6582 очка. Совсем немного уступил ему форвард "Реала" Криштиану Роналду (6540). На третьем месте бразилец Неймар из ПСЖ (5934 голоса).
Полностью список топ-10 из лучших футболистов выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона")
2. Криштиану Роналду ("Реал")
3. Неймар (ПСЖ)
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
5. Харри Кейн ("Тоттенхэм")
6. Лука Модрич ("Реал")
7. Роберт Левандовски ("Бавария")
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
9. Тони Кроос ("Реал")
10. Эден Азар ("Челси").
Стоит отметить, что The Guardian называет Месси игроком года уже в четвертый раз (2012, 2013, 2015, 2017).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11