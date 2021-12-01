Месси признан лучшим форвардом года по версии ESPN
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси признан лучшим форвардом года по версии ESPN.
Месси занял первое место по итогам голосования, в котором приняли участие 77 экспертов. Вторым стал португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В первую тройку также вошел француз Килиан Мбаппе из ПСЖ.
Топ-10 форвардов по версии ESPN выглядит так:
1) Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина).
2) Криштиану Роналду ("Ювентус"/Португалия).
3) Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
4) Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет).
5) Неймар (ПСЖ, Бразилия).
6) Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея).
7) Мемфис Депай ("Барселона", Нидерланды).
8) Кай Хавертц ("Челси", Германия).
9) Душан Тадич ("Аякс", Сербия).
10) Жерар Морено ("Вильярреал", Испания).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18