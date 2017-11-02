Месси признан лучшим игроком "Барселоны" по итогам прошлого сезона



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил награду как лучший игрок сезона-2016/17, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил этот приз в пятый раз подряд. Ранее он вручался Эрику Абидалю, Хавьеру Маскерано и Луису Суаресу.

В прошлом сезоне 30-летний Месси провел 52 матча за "Барселону" во всех турнирах и забил 54 мяча.

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