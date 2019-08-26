Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt признал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата Испании по итогам прошлого сезона.

Аргентинец стал первым по результатам голосования, в котором приняли участие пользователи портала.

В сезоне-2018/19 32-летний Месси с 36 голами стал лучшим бомбардиром Примеры. Также он стал и лучшим ассистентом турнира, отдав 15 результативных передач.

Стоит отметить, что Месси также стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, в которой его команда дошла до полуфинала и уступила "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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