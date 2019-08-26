Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Transfermarkt

Теги барселоналионель месси

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt признал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата Испании по итогам прошлого сезона.

Аргентинец стал первым по результатам голосования, в котором приняли участие пользователи портала.

В сезоне-2018/19 32-летний Месси с 36 голами стал лучшим бомбардиром Примеры. Также он стал и лучшим ассистентом турнира, отдав 15 результативных передач.

Стоит отметить, что Месси также стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, в которой его команда дошла до полуфинала и уступила "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

Не пропустите: Блаттер рассказал о ссоре с Пересом из-за Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"

Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 2 6
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
3 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
4 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 2 4
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 4
6 Алавес Алавес 2 4
7 Осасуна Осасуна 2 4
8 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
9 Леванте Леванте 2 3
10 Мальорка Мальорка 2 3
11 Сельта Виго Сельта Виго 2 3
12 Вильярреал Вильярреал 2 1
13 Гранада Гранада 2 1
14 Эйбар Эйбар 2 1
15 Хетафе Хетафе 2 1
16 Валенсия Валенсия 2 1
17 Эспаньол Эспаньол 2 1
18 Бетис Бетис 1 0
19 Барселона Барселона 1 0
20 Леганес Леганес 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов