Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком Кубка Америки, сообщается в официальном твиттере турнира.

34-летний Месси провел на турнире семь матчей, стал автором четырех забитых мячей (один - с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

В финале Кубка Америки Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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