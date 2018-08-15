Месси признан лучшим игроком Кубка Гампера



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком матча за Кубок Гампера против "Бока Хуниорс" (3:0), сообщает официальный твиттер клуба.

Аргентинский форвард забил один из голов в этом поединке.

Стоит отметить, что "Барселона" выиграла Кубок Гампера в 41-й раз в истории. Этот турнир проводится ежегодно в честь в основателя клуба Жоана Гампера.

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