Месси признан лучшим игроком Кубка Гампера

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Месси признан лучшим игроком Кубка Гампера
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком матча за Кубок Гампера против "Бока Хуниорс" (3:0), сообщает официальный твиттер клуба.

Аргентинский форвард забил один из голов в этом поединке.

Стоит отметить, что "Барселона" выиграла Кубок Гампера в 41-й раз в истории. Этот турнир проводится ежегодно в честь в основателя клуба Жоана Гампера

Не пропустите: Две игры - два трофея: "Барселона" громит "Боку Хуниорс" в матче за Кубок Гампера. | http://soccernews.ru

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