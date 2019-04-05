Месси признан лучшим игроком марта в Примере

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Месси признан лучшим игроком марта в Примере

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игрока марта в чемпионате Испании, сообщает официальный Twitter турнира.

В марте форвард провел пять матчей в Примере, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Всего в нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 21 голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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