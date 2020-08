Месси признан лучшим игроком матча "Барселона" - "Наполи"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (3:1).

Отметим, по итогам двух встреч каталонский клуб вышел в 1/4 финала, где встретится с "Барселоной".

В этом матче футболист забил гол. Второй забитый мяч игрока был отменен после просмотра ВАР.

After inspiring Barcelona into last 8, Leo Messi = #UCLMOTM!



