Месси признан лучшим игроком матча "Барселона" - "Наполи"
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (3:1).
Отметим, по итогам двух встреч каталонский клуб вышел в 1/4 финала, где встретится с "Барселоной".
В этом матче футболист забил гол. Второй забитый мяч игрока был отменен после просмотра ВАР.
After inspiring Barcelona into last 8, Leo Messi = #UCLMOTM!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020
He'll be one of four players in tonight's vote where you crown Player of the Week " pic.twitter.com/1DltRkgAyn
Не пропустите: "Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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