Месси признан лучшим игроком мира по версии FootballCritic, Роналду - восьмой

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Месси признан лучшим игроком мира по версии FootballCritic, Роналду - восьмой

Статистический портал FootballCritic опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов мира.

Первое место в списке занял капитан "Барселоны" Лионель Месси с рейтингом 99.

В топ-3 также вошли нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (99) и форвард ПСЖ Неймар (99).

Позиции с 4-го по 10-е в рейтинге заняли Эрлинг Холанд (98), Роберт Левандовски (98), Килиан Мбаппе (97), Карим Бензема (97), Криштиану Роналду (97), Ромелу Лукаку (97) и Йозуа Киммих (96).

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