Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком Лиги Чемпионов по итогам текущей недели.

30-летний аргентинец стал победителем голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА, набрав 79 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил форварда "Севильи" Виссама Бен Йеддера (11%), нападающего "Баварии" Томаса Мюллера (6%) и форварда "Ромы" Эдина Джеко (3%).

Отметим, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" Месси оформил дубль и сделал голевую передачу.

Не пропустите итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru