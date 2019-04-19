Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала имя лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

Приз достался нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который опередил по итогам голосования болельщиков защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, вингера "Тоттенхэма" Сон Хын Мина и форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Напомним, что Месси оформил дубль в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", благодаря чему его команда разгромила соперника со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд турнира.

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