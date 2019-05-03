Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси победил в голосовании среди болельщиков на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

31-летний аргентинец обошёл в опросе своего одноклубника Луиса Суареса, а также двух хавбеков "Аякса" - Донни ван де Бека и Френки де Йонга.

Напомним, что Месси забил два гола в ворота "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче ЛЧ.

Всего в текущем сезоне форвард забил 48 мячей и сделал 22 ассиста в 46 играх.

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