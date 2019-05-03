Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси победил в голосовании среди болельщиков на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

31-летний аргентинец обошёл в опросе своего одноклубника Луиса Суареса, а также двух хавбеков "Аякса" - Донни ван де Бека и Френки де Йонга.

Напомним, что Месси забил два гола в ворота "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче ЛЧ.

Всего в текущем сезоне форвард забил 48 мячей и сделал 22 ассиста в 46 играх.

Не пропустите: Ривалдо считает, что у Месси не будет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

МЕССИ лучший игрок недели , лучший игрок месяца , лучший игрок года , лучший игрок современности , лучший игрок всех времён !!!

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vladimirsamoylov

Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtoblog

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кто бы сомневался. И ни недели а вообще просто лучший.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Это первый случай, когда лучший игрок тура может схлопотать дискву за симуляцию и удар в голову соперника?

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Витамишка

Не позорься,клоун.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Лол, щас очень у многих такое мнение, если посмотреть повтор. Я понимаю что ты зомбированный, но открою тебе не секрет - люди которые имеют отличную от тебя точку зрения, не являются клоунами. Удар в голову и симуляция, это повод минимум рассмотреть этот эпизод поподробней с комиссией. Какие же вы все таки дрочеры, все у вас клоуны да пи*ры, кто с вами не согласен. Знаешь, сколько бы воняли твои дружки на сайте, сделал бы такое Роналду или даже Неймар.

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