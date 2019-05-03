Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Капитан "Барселоны" Лионель Месси победил в голосовании среди болельщиков на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
31-летний аргентинец обошёл в опросе своего одноклубника Луиса Суареса, а также двух хавбеков "Аякса" - Донни ван де Бека и Френки де Йонга.
Напомним, что Месси забил два гола в ворота "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче ЛЧ.
Всего в текущем сезоне форвард забил 48 мячей и сделал 22 ассиста в 46 играх.
Не пропустите: Ривалдо считает, что у Месси не будет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
-
Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси
-
"Челси" стал рекордсменом Лиги Европы
-
Новый скандал имени Глушакова: футболист запретил дочери выезжать за границу
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Роналду: "Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал"
-
Балотелли в летнее трансферное окно может перейти в "Брешию"
-
"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее
-
1
Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча
-
6
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции
-
Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта
-
Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"
-
Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле
-
1
Абрамович не планирует продавать "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Лестера"
-
Бакайоко извинился за опоздание на тренировку "Милана"
-
2
Ривалдо считает, что у Месси не будет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"
-
1
Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
-
Коста останется в "Атлетико"
-
"Фенербахче" нацелился на игрока "Динамо"
-
"Барселона" сыграет с "Сельтой" резервным составом
-
Семь игроков "Ювентуса" пропустят матч с "Торино"
-
"Боруссия" не собирается увольнять Фавра
-
3
Линекер: "Не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4