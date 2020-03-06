Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

5 Теги барселоналионель месси

Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

Пресс-служба Ла Лиги назвала лучшего игрока турнира по итогам февраля.

Этого звания удостоился капитан "Барселоны" Лионель Месси.

В прошлом месяце звёздный аргентинец забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 4 матчах испанского чемпионата.

Всего в текущем сезоне 32-летний Месси провёл за "Барсу" 30 игр, 23 раза поразил ворота соперников и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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kalmetov

где мой друг ДВ?))

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lesnovsky

Вперед!!! За 7 ЗМ...

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Raul Real
Raul Real

смешные вы мессидрочеры)))

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Карыч
Карыч

смешной ты, что на троллинг реалодрочеров отвечаешь

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Mutaloff
Mutaloff

Забавно,забавно,lesnovsky,прожолжай в том же духе

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