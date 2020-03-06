Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале
Пресс-служба Ла Лиги назвала лучшего игрока турнира по итогам февраля.
Этого звания удостоился капитан "Барселоны" Лионель Месси.
В прошлом месяце звёздный аргентинец забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 4 матчах испанского чемпионата.
Всего в текущем сезоне 32-летний Месси провёл за "Барсу" 30 игр, 23 раза поразил ворота соперников и отдал 16 результативных передач.
Не пропустите: Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14