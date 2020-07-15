Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам

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Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне по версии Give Me Sport.

33-летний футболист забил 630 голов в 726 матчах. Его показатель - 0,87 мяча за игру. Второе место занял нападающий "Ювентуса" - Криштиану Роналду, забивший 626 голов в 812 играх (0,77). На третьем месте расположился форвард "Баварии" Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).

Топ-10 рейтинга: 

1. Лионель Месси (0,87)
2. Криштиану Роналду (0,77)
3. Роберт Левандовски (0,73)
4. Луис Суарес (0,67)
5. Неймар (0,65)
6. Килиан Мбаппе (0,65)
7. Гарри Кейн (0,63)
8. Златан Ибрагимович (0,62)
9. Эдинсон Кавани (0,61)
10. Руд Ван Нистелрой (0,60).

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