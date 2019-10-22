Месси признан лучшим игроком XXI века по версии The Independent
Британское издание The Independent представило своей рейтинг лучших футболистов ХХI века.
Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Вторым стал португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Экс-хавбек "Барселоны" Хави занял третье место.
Топ-10 футболистов ХХI века по версии The Independent выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона")
2. Криштиану Роналду ("Ювентус")
3. Хави ("Аль-Садд", тренер)
4. Роналдиньо
5. Андрес Иньеста ("Саган Тосу")
6. Роналдо
7. Тьерри Анри
8. Зинедин Зидан ("Реал", тренер)
9. Кака
10. Фабио Каннаваро
Полностью рейтинг топ-100 можно посмотреть на сайте The Independent.
Не пропустите: Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой. | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|Ливерпуль
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|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
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