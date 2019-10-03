Месси призвал "Барселону" купить игрока "Интера"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в своей команде нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации Mundo Deportivo, звёздный аргентинец призвал руководство "блауграны" купить своего талантливого соотечественника.

Напомним, что Месси начал лоббировать трансфер Мартинеса ещё летом. Тогда ему понравилось играть вместе с Лаутаро в национальной сборной на Кубке Америки-2019.

Рыночная стоимость игрока "Интера" оценивается в 30 миллионов евро.

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