Месси призвал партнеров по сборной Аргентины взять реванш у испанцев на Чемпионате Мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси призвал партнеров по команде взять реванш у национальной команды Испании уже на Чемпионате Мира.

Так, по сведениям Marca, 30-летний форвард спустился в раздевалку "бело-голубых" по окончанию их вторничного товарищеского матча против "красной фурии", проигранного с унизительным счетом 1:6. Несмотря на упадническое настроение игроков своей команды, Месси призвал их не опускать головы и вместе обыграть испанцев уже на полях России.

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