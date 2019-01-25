Месси призвал полицию продолжить поиски пропавшего футболиста

Теги лионель мессиэмилиано салакардифф сити

Месси призвал полицию продолжить поиски пропавшего футболиста

Нападающий "Барслеоны" Лионель Месси заявил, что нужно продолжать поиски пропавшего самолета, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала.

"Пока остается луч надежды, мы просим полицию продолжить поиск Салы. Я выражаю поддержку семье и близким футболиста", - написал Месси в инстаграме.

Ранее с подобным призывом выступили Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и Николас Отаменди.

Не пропустите: Полиция: "Сала и пилот самолёта могли спастись"| http://soccernews.ru

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